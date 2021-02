Do pátio da prisão, Daniel Silveira volta a ameaçar o Supremo: "vou mostrar ao Brasil quem é o STF"

O deputado bolsonarista foi visto circulando livremente no pátio da Unidade Prisional da Polícia Militar do Rio e interagindo com apoiadores edit

247 - O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) voltou a fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF). Logo após ser transferido da Superintendência da Polícia Federal do Rio para a Unidade Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em Niterói (RJ), o parlamentar foi visto circulando livremente no pátio da prisão e interagindo com apoiadores.

Na audiência de custódia, à tarde, o parlamentar tinha mudado o tom do discurso, se referindo respeitosamente ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes.

Segundo o G1, à noite Silveira voltou a atacar a Corte. Silveira disse: "Vou mostrar para o Brasil quem é o STF". O bolsonarista foi preso em flagrante por defender o AI-5 e a destituição de ministros do tribunal, o que é inconstitucional.

Também nesta quinta-feira, a Polícia Federal encontrou dois telefones celulares na cela onde Silveira estava. Os celulares foram encontrados durante uma vistoria, por volta de 12h30, em uma bolsa com roupas pessoais do deputado.

