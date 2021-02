Após audiência de custódia, juiz mantém prisão de Daniel Silveira

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) teve sua prisão mantida pelo juiz Airton Vieira, auxiliar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que realizou na tarde desta quinta-feira (18) a audiência de custódia do parlamentar.

Silveira permanecerá preso até que a Câmara dos Deputados delibere sobre a questão. Segundo a CNN Brasil, o deputado será transferido da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro para um batalhão da Polícia Militar.

Há dois meses, o deputado Daniel Silveira criticou as pessoas que defendem a audiência de custódia. De acordo com Silveira, os que são favoráveis a audiências de custódia são "vagabundos".

"Qualquer juiz, defensor, promotor, parlamentar ou seja lá quem for que defenda audiência de custódia é vagabundo e merece ser tratado como tal. Só para deixar registrado mesmo", escreveu o deputado em 19 de dezembro de 2020.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.