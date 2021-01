Doria anuncia endurecimento do isolamento em São Paulo

A volta às aulas foi adiada e cirurgias eletivas canceladas. Na capital, um hospital de campanha será reaberto. Municípios do estado se dividem entre a fase laranja e vermelha do Plano SP edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (22) em entrevista coletiva que o estado regrediu no Plano SP e terá as regras de isolamento social endurecidas. Entre elas, estão o adiamento da volta às aulas, o cancelamento das cirurgias eletivas no estado e a reabertura de um hospital de campanha na capital.

Nenhuma região do estado está na fase amarela do Plano SP. Até o início de janeiro, a maioria das cidades estavam neste patamar. Franca, Barretos, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba e Taubaté estão na fase vermelha, a mais rígida. As demais localidades encontram-se na fase larajna.

Nas cidades que estão na fase vermelha, o funcionamento é o seguinte: em dias de semana, das 20h às 6h, e durante todo o dia no final de semana das próximas duas semanas (25, 30 e 31/1; 6 e 7/2), apenas serviços essenciais podem funcionar. As medidas entram em vigor a partir de segunda-feira (25) e duram até 7 de fevereiro.

Maracada para 1º de fevereiro, a volta às aulas foi adiada para o dia 8 e a presença dos alunos não será mais obrigatória.

