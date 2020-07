Doria diz que imagens de violência policial contra mulher negra em Parelheiros 'causam repulsa'

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que as cenas da violência policial contra uma mulher em Parelheiros, no extremo da Zona Sul de São Paulo, "causam repulsa". De acordo com as imagens divulgadas pelo Fantástico neste domingo (12), um policial militar pisa no pescoço de uma mulher negra de 51 anos para imobilizá-la. Ela disse ter levado socos e uma rasteira. Na queda ela teria quebrado a tíbia.

"Os policiais militares que agrediram uma mulher em Parelheiros, na Capital de SP, já foram afastados e responderão a inquérito. As cenas exibidas no Fantástico causam repulsa. Inaceitável a conduta de violência desnecessária de alguns policiais. Não honram a qualidade da PM de SP", disse o chefe do Executivo paulista no Twitter.

Os dois PMs ficarão afastados durante a apuração do caso. A Secretaria da Segurança Pública diz que não compactua com esse tipo de comportamento.

Internautas manifestaram repúdio às agressões sofridas pela mulher e lembraram os casos de George Floyd e Alphaville.

No boletim de ocorrência registrada pelos PMs na delegacia, eles afirmaram que a mulher usou uma barra de ferro para agredi-los na cabeça e os ameaçado com um rodo. Ela negou.

