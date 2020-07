Após agressão da PM em Parelheiros, internautas lembram casos George Floyd e Alphaville

247 - Internautas manifestaram repúdio às agressões sofridas por uma mulher de 51 anos em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, onde ela disse ter levado socos e uma rasteira de um policial militar. Usuários da internet lembraram os casos de George Floyd e Alphaville, para criticar a diferença de tratamento do poder público com a polícia, e com negros e pobres.

Floyd, que era negro, morreu após ser imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota, no mês de maio.

No outro caso lembrado por internautas, o Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Ivan Storel por ter agredido verbalmente um policial militar em Santana do Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Agentes foram atender a uma ocorrência a pedido da mulher do empresário, que temia ser agredida. Ele mora em Alphaville, condomínio de alto padrão na Grande SP.

Esse caso do PM em cima do PESCOÇO de uma MULHER NEGRA é muito simbólico, logo após o caso George Floyd

Mostra claramente o lado que boa parte da polícia está, quando se trata de agressão e racismo

Muito diferente quando o marginal mora em ALPHAVILLE

