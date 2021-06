Doria volta atrás e veta Copa América em São Paulo

O governador mudou de opinião após conversa com médicos e cientistas do centro de contingência de SP, que o alertaram para os riscos do evento esportivo edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou atrás e decidiu nesta terça-feira (1) vetar a realização de partidas da Copa América no estado, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Mais cedo, o tucano havia afirmado que barrar a Copa América seria "incoerente", visto que há outros torneios de futebol sendo disputados no estado. Após uma conversa com médicos e cientistas do centro de contingência que o auxiliam no assunto, no entanto, Doria decidiu mudar de posição.

Especialistas relataram ao governador que o evento " representaria uma má sinalização de arrefecimento no controle da transmissão do novo coronavírus", conta Mônica Bergamo.

O secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Walter Feldman, foi comunicado sobre a decisão de Doria.

O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, comunicou que a Copa América no Brasil já está definida. "Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O Brasil que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público", escreveu pelo Twitter.

