Como Bolsonaro, Doria reafirma discurso favorável à Copa América

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reafirmou nesta terça-feira (1) que está disposto a receber jogos da Copa América no estado. Já na segunda-feira (31) o governador havia dito que não tinha nenhum óbice contra a realização do evento no Brasil, assim como Jair Bolsonaro, que garantiu que o país sediará o torneio.

Doria afirmou que barrar a Copa América em São Paulo seria incoerente, visto que há outros campeonatos de futebol ocorrendo normalmente no estado.

“Temos em São Paulo, autorizado pelo governo, os campeonatos estaduais, o Sul-Americano, torneios para os mais jovens. Temos a Copa do Brasil e o Brasileirão. Ora, temos que ser coerentes, temos que parar o futebol em São Paulo, então. Todos os torneios têm que parar. Agora criminalizar especificamente a Copa América porque veio de fruto de um entendimento do negacionista de Brasília [se referindo ao presidente Jair Bolsonaro], perderemos o bom senso", declarou Doria em entrevista coletiva.

"Se houver essa decisão da CBF, haverá jogos em São Paulo, não vou perder a minha coerência, meu bom senso, em nome da política, por mais adversário que seja o Bolsonaro”, completou o tucano.

