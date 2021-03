Doutor Jairinho já foi acusado de envolvimento com milícia carioca

O vereador carioca Doutor Jairinho, investigado pela morte do menino Henry, de 4 anos, já foi acusado de envolvimento com uma milícia do Rio de Janeiro. edit

247 - O vereador carioca Doutor Jairinho, investigado pela morte do menino Henry, de 4 anos, já foi acusado de envolvimento com uma milícia do Rio de Janeiro. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo Jardim, em 2008, uma equipe de reportagem do jornal “O Dia” foi torturada por milicianos na Favela do Batan, na Zona Oeste carioca. Naquela ocasião, o pai de Jairinho, o deputado estadual, ex-policial militar e ex-preso pela Lava-Jato Coronel Jairo, foi apontado como um dos políticos envolvido com os criminosos.

No texto “Minha Dor Não Sai no Jornal”, escrito para a revista "piauí" em 2011, o fotógrafo Nilton Claudino — um dos dois jornalistas agredidos por sete horas — relata como duas figuras públicas estiveram presentes na sessão de tortura: "A repórter reconheceu a voz de um vereador, filho de um deputado estadual. E ele a reconheceu. Recomeçou a porradaria. Esse político me batia muito. Perguntava o que eu tinha ido fazer na Zona Oeste. Questionava se eu não amava meus filhos.”

