Edinho Silva processa Bolsonaro no STF por fake news sobre Araraquara

Metrópoles - Ex-ministro das Comunicações no governo Dilma, Edinho Silva processou nesta quarta-feira (30/3) Jair Bolsonaro no STF por divulgar mentiras sobre sua gestão à frente da prefeitura de Araraquara (SP). Silva cobrou que Bolsonaro explique suas declarações ao Supremo. Em cerimônia no Planalto na última sexta-feira (25/3), Bolsonaro repetiu informações falsas contra a cidade.

Na semana passada, Bolsonaro afirmou, sem provas, que em Araraquara a população comeu cães e gatos “para não morrer de fome”, e insinuou que o prefeito Edinho Silva era um “protótipo de ditador”. O presidente já havia dito a mentira em uma live no mês passado. Bolsonaro costuma atacar a prefeitura porque foi uma das cidades a decretar o lockdown para conter as mortes por Covid.

