Eduardo Bolsonaro zomba de garoto que tem fobia de agulha

Após culpar as mulheres pelo desabamento ocorrido numa obra do metrô de São Paulo, o filho de Bolsonaro agora debocha de rapaz que tem aicmofobia edit

Revista Fórum - Após culpar as mulheres pelo desabamento ocorrido na última terça (1°) numa obra da Linha-6 Laranja do Metrô de São Paulo, o deputado federal Eduardo Bolonaro (PSL-SP) resolveu debochar de um garoto com fobia de agulha (aicmofobia) que foi se vacinar.

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) postou em sua conta do Twitter, nesta segunda-feira (7), um vídeo de um rapaz com a camiseta escrito “Ele Não” apavorado ao tomar a vacina contra o coronavírus.

Na legenda, o deputado comentou: “as vezes me perguntam o que eu penso quando me atacam no Twitter…”, seguido de um emoji com gargalhadas.

As vezes me perguntam o que eu penso quando me atacam no Twitter…🤣 pic.twitter.com/XJQqi3RekE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 7, 2022

