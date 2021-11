Em discurso na Aman, Bolsonaro diz que "nós, militares, respeitamos a nossa Constituição"

O chefe do governo federal participou de cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras neste sábado edit

247 - Em participação em evento da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (27) que as dificulades que passou durante sua formação militar foram maiores do que as que enfrenta na Presidência da República.

"Em momentos difíceis à frente da Presidência, vejo o que passei aqui [na Academia Militar das Agulhas Negras] e me conforto dizendo que aqui foi mais difícil. Quem passa por aqui sabe o que são essas dificuldades", disse.

Em seu discurso, Bolsonaro mostrou que seu anseio golpista ainda sobrevive e citou sua visão deturpada sobre "liberdade". "A vocês jovens aspirantes, agora integrando o Exército brasileiro, passa uma enorme responsabilidade, maior até que defender a vida dos nossos cidadãos é defender a nossa democracia e a nossa liberdade. Juramos dar a vida à Pátria e este juramento está muito vivo. Não ousem roubar nossa liberdade, estamos prontos para defendê-la. Nós militares respeitamos a nossa Constituição".

Bolsonaro estava acompanhado do vice-presidente, Hamilton Mourão, e dos ministros Augusto Heleno (GSI), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência) e Walter Braga Netto (Defesa).

