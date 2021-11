Depois de se hospedar em hotel de luxo em Dubai, Bolsonaro se finge de humilde em hotel com diária a R$ 90

O chefe do governo federal tem se mostrado incomodado com as críticas sobre seus gastos com o cartão corporativo edit

247 - Após se hospedar em um hotel de luxo em Dubai, com diárias de R$ 85 mil, Jair Bolsonaro publicou vídeo neste sábado (27) tentando passar uma imagem de humildade e governante popular.

Nas imagens, Bolsonaro mostra as acomodações de seus assessores especiais e seu quarto em um hotel. Ele e sua equipe estão em Resende, no Rio de Janeiro, onde participarão de um evento na Academia Militar das Agulhas Negras.

De acordo com Bolsonaro, a diária no hotel em que está hospedado custa R$ 90.

O chefe do governo federal tem se mostrado incomodado com as críticas sobre seu gasto com o cartão corporativo, que chegam a mais de R$ 15 milhões neste ano.

“Por exemplo, tem umas 50 emas aqui [no Palácio da Alvorada]. Você quer que eu pague do meu salário a ração pra ema? Vai no cartão corporativo. Tem um lago lá embaixo com peixe lá que eu nunca comi um peixe dali, nunca molhei a mão no lago”, reclamou Bolsonaro na sexta-feira (26).

- Pernoite em Resende/RJ.

- Hotel de trânsito.

- Diária: R$ 90,00. pic.twitter.com/gnlYWpckxa — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 27, 2021

