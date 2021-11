Bolsonaro ironiza gastos milionários com cartão corporativo: 'quer que eu pague do meu salário ração para ema?'

"Por exemplo, tem umas 50 emas aqui [no Palácio da Alvorada]. Você quer que eu pague do meu salário a ração pra ema? Vai no cartão corporativo", disse Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre os gastos que chegam a mais de R$ 15 milhões neste ano edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro disse existir uma “maldade enorme da imprensa” ao insistir que o Planalto abra os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República e ironizou a cobrança pelo detalhamento das despesas. “Por exemplo, tem umas 50 emas aqui [no Palácio da Alvorada]. Você quer que eu pague do meu salário a ração pra ema? Vai no cartão corporativo. Tem um lago lá embaixo com peixe lá que eu nunca comi um peixe dali, nunca molhei a mão no lago”, disse ele a apoiadores nesta sexta-feira (26). Somente neste ano, os gastos no cartão corporativo do chefe do Executivo somam mais de R$ 15 milhões.

“‘Ah andou de lancha’, tá, você quer que eu ande de toco de bananeira? Eu vou pra praia curtir umas férias de três, quatro dias, as vezes uma semana quando acontece, eu vou pra praia e vou pegar um toco de bananeira ou uma boia de caminhão?”, emendou Bolsonaro. Ele ainda citou os gastos com 150 funcionários e 200 militares que fazem a segurança do Palácio da Alvorada, de acordo com o Metrópoles.

Segundo a legislação, o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), conhecido como cartão corporativo, é utilizado para o pagamentos de despesas e o gasto será, desde que “caracterizada a necessidade em despacho fundamentado”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE