Em Minas, Lula lidera com 44%, mais de 20 pontos de vantagem sobre Bolsonaro

247 - Pesquisa do Instituto Ver, patrocinada pela Rádio Itatiaia, mostra que em Minas Gerais o ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida presidencial com 44% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 23%.

Significa, portanto, que o petista tem 21 pontos de vantagem sobre seu principal adversário.

Depois de Bolsonaro aparecem Sergio Moro (Podemos), com 5%, e Ciro Gomes (PDT), com 4%.

Pesquisa estimulada para presidente em Minas Gerais

Lula (PT) - 44%

Bolsonaro (PL) - 23%

Sergio Moro (Podemos) - 5%

Ciro Gomes (PDT) - 4%

André Janones (Avante) - 2%

João Doria (PSDB) - 1%

Rodrigo Pacheco (PSD) - 1%

Simone Tebet (MDB) - 0%

Felipe d'Ávila (Novo) - 0%

Ninguém / Branco / Nulo - 9%

Não sabe / Não respondeu - 10%

O cientista político Malco Camargos, diretor do Instituto Ver, comentou a pesquisa: "a ideia de que Minas representa um retrato do Brasil foi representado nessa pesquisa. Minas, de fato, está reproduzindo dentro do interior do nosso Estado o que tem acontecido no Brasil. Os números são parecidos com a maior parte do que os demais institutos brasileiros têm publicado: uma vantagem do ex-presidente Lula e uma avaliação negativa do governo Bolsonaro, que é a principal dificuldade do presidente neste momento. (...) A gente tem outras pesquisas recentemente, por exemplo a CNT, que também divulgou um levantamento mostrando uma melhora nos números do presidente Jair Bolsonaro. Dá pra perceber isso também aqui em Minas Gerais".

A pesquisa ouviu 3.000 pessoas presencialmente entre 19 e 21 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01859/2022.

