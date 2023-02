"Estamos juntos, acabou a eleição", diz Lula ao lado de Tarcísio ao falar sobre tragédia em São Sebastião

“O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência”, disse o presidente edit

247 - O presidente Lula pregou a união diante da tragédia em São Sebstião, no Litoral Norte de São Paulo, atingido por tempestades devastadoras que já deixaram dezenas de mortos e centenas de pessoas desabrigadas e milhares sem água.

"É possível a gente exercer a nossa função na democracia mesmo quando a gente pertence a partidos diferentes. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter", disse o presidente durante coletiva nesta segunda-feira (20). “O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência”.

"Estamos juntos, acabou a eleição", reforçou Lula.

