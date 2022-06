Ex-mulher de Bolsonaro surge aos beijos com sambista no Rio

Apoie o 247

247 - Rogéria Bolsonaro, primeira esposa de Jair Bolsonaro, surgiu aos beijos com o sambista Jorge Mattos em um evento que aconteceu em Madureira, zona norte do Rio. Os dois estavam vestindo roupas com a mesma estampa e chegaram a posar para fotos trocando um beijo. A reportagem é do portal Na Telinha.

No perfil que mantém no Instagram e no qual acumula mais de 80 mil seguidores, a política não expõe o relacionamento e dedica as postagens aos filhos, netos e ao seu posicionamento político. Rogéria se elegeu duas vezes para a Câmara de Vereadores do Rio e trabalhou por oito anos na prefeitura da capital carioca.





Rogéria tem 62 anos, foi casada com o atual chefe do governo de 1978 a 1977 e é mãe de três de seus cinco filhos: o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro.

Rogéria foi notícia após vir à tona que ela pagou R$ 95 mil– R$ 621,5 mil em valores atualizados – por um apartamento no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em 1996. Segundo reportagem do jornal O Globo, a escritura do 21º Ofício de Notas do Rio destaca que o pagamento foi “integralmente recebido” em espécie no momento da venda do imóvel.

