Rogéria Bolsonaro pagou R$ 95 mil em espécie por apartamento no Rio enquanto ainda era casada

247 - Rogéria Bolsonaro, primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro e mãe de Carlos, Flávio e Eduardo, pagou R$ 95 mil– R$ 621,5 mil em valores atualizados – por um apartamento no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em 1996. Segundo reportagem do jornal O Globo, a escritura do 21º Ofício de Notas do Rio destaca que o pagamento foi “integralmente recebido” em espécie no momento da venda do imóvel.

Na época da compra do apartamento, Bolsonaro – então deputado federal - e Rogéria eram casados em regime de comunhão parcial de bens. Eles se separaram entre 1997 e 1998. De acordo com a reportagem, a escritura ressalta que a transação ocorreu ‘“pelo preço certo e ajustado de R$ 95 mil integralmente recebido neste ato (...) através de moeda corrente devidamente conferida e, digo, corrente contada e achada certa e examinada pelos outorgantes (vendedores)”’.

Nesta semana, uma outra reportagem de O Globo aponta que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) também desembolsou R$ 86,7 mil em dinheiro vivo para comprar 12 salas comerciais no Rio de Janeiro, em 2008.

Em depoimento ao Ministério Público, no âmbito do inquérito que apura a existência de um esquema de “rachadinha” em seu gabinete na época em que era deputado estadual pelo Rio, Flávio afirmou que pediu dinheiro emprestado ao pai e um irmão, que não foi identificado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.