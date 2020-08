Ex-mulher de Wassef pegou empréstimo de R$ 10 milhões com os irmãos Batista e deu terreno como garantia

247 - A empresária Cristina Boner, ex-mulher de Frederick Wassef, que fazia a defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), obteve um empréstimo de R$ 10 milhões junto ao Banco Original em 2015, dando como garantia um lote num brejo em Atibaia (SP). O mesmo terreno também serviu para conseguir, anos antes, um financiamento de R$ 5 milhões no BMG. De acordo com informações divulgadas pelo site O Antagonista, a operação financeira com o banco dos irmãos Joesley e Wesley Batista foi refeita pelo menos cinco vezes.

O primeiro contrato, fechado em junho de 2015, teve um aditivo seis meses depois. Foram feitas mudanças na taxa de juros e no vencimento das parcelas pactuadas.

Um mês depois, em 24 de fevereiro, o negócio foi cancelado e refeito sob novas condições. O novo contrato de financiamento ganhou dois aditivos (um em agosto de 2016 e outro em julho de 2017). Como consequência, o vencimento das parcelas passou de 2017 para 2019.

Nas alterações, Cristina Boner usou as empresas Compusoftware e BR2B (citada na Lava Jato) para a obtenção da linha de crédito, e a Drexell do Brasil, outra companhia do grupo, como avalista. Na última alteração, o terreno de Atibaia foi avaliado em R$ 11,7 milhões. Wassef, no entanto, adquiriu o lote R$ 2,9 milhões em 2010. O valor comercial é questionável por ser uma área de brejo em frente ao rio Atibaia e que está quase sempre alagada.

