Ex-secretário de Saúde do Rio acerta delação contra Witzel

O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, acertou delação premiada que pode comprometer o governador Wilson Witzel em casos de corrupção na Saúde. Santos disse que entregará evidências da participação do governador em fraudes na Saúde

247 - O ex-secretário da Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, formalizou delação premiada e promete revelações sobre a conduta do governador do Rio, Wilson Witzel. O acordo foi feito com a Procuradoria-Geral da República (PGR) mas ainda não foi homologado.

A reportagem do portal G1 destaca que “Santos prometeu entregar um conjunto de provas que revelariam a participação do governador Wilson Witzel no esquema que mandou para a cadeia a cúpula da Saúde no estado, incluindo o ex-secretário.”

A matéria ainda acrescenta que “pelas redes sociais, o governador disse que o compromisso dele com a população do Rio de Janeiro é de governar com ética e transparência e que jamais se desviou do caminho da lei e que ninguém pode ser acusado sem provas (veja a íntegra da nota no fim da reportagem).”

