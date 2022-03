Apontado como operador da 'rachadinha' do clã Bolsonaro, Fabrício Queiroz filia-se ao PTB para disputar vaga na Câmara

A filiação ocorre em um momento tenso no partido, com candidatos ameaçando deixar a legenda caso o amigo de Jair Bolsonaro fosse aceito edit

247 - O policial militar aposentado Fabrício Queiroz assinou sua filiação ao PTB na tarde desta quarta-feira, 30. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, apontado como operador do esquema da “rachadinha” em seu gabinete na Assembleia Legislativa e amigo de longa data da família Bolsonaro, Queiroz será candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. A informação é da revista Veja.

A filiação ocorre em um momento tenso no partido, com candidatos ameaçando deixar a legenda caso ele fosse aceito.

Os que são contra a chegada de Queiroz, como o diretório estadual do Rio de Janeiro, o presidente nacional do PTB, Marcos Vinicius, e o vice-presidente da região sudeste, Octávio Fakhoury, argumentam que a entrada do Queiroz só traria desgastes, já que em seu "currículo" consta o esquema de rachadinhas.

