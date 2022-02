Família de Moïse recebe concessão de quiosque onde congolês foi morto

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Orla Rio, a pedido da Prefeitura do Rio, concedeu permissão para que a família do congolês Moïse Kabagambe ocupe os quiosques Tropicália e Biruta para um memorial ao jovem. Foi entre os dois bares que o congolês foi espancado até a morte. Ele cobrava salário atrasado do Tropicália quando funcionários do Biruta o agrediram.

O Tropicália tem disponibilidade imediata para a família, já o Biruta só poderá ser ocupado após conclusão de trâmites judiciais. A concessão deve seguir até fevereiro de 2030, período em que a Orla Rio está à frente dos quiosques do Rio.

Na tarde desta segunda-feira (7/2), o prefeito Eduardo Paes recebeu a família do congolês, além de representantes da concessionária, OAB-RJ e das secretarias de Direitos Humanos, da Cidadania, e da Fazenda e Planejamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE