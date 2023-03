Federação PT-PCdoB-PV vai ao TCE contra o leilão do Rodoanel

Apoie o 247

ICL

247 - Líder da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo (Alesp), Paulo Fiorilo (PT) afirmou ao 247 que parlamentares do partido vão ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) questionar o órgão sobre o leilão do trecho norte do Rodoanel (SP). A empresa Via Appia Fundo de Infraestrutura e Participações, que venceu o leilão, nunca atuou com construção pesada e tem apenas 20 funcionários.

"Estamos propondo uma representação no Tribunal de Contas. Um fundo de investimento não é uma empresa de engenharia, não tem expertise".

De acordo com o parlamentar, existe a suspeita de que outra empresa, além da vencedora, participe "deste processo de forma oculta". "Há uma preocupação muito grande. O governo do estado já se mostrou um privatista".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.