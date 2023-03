Empresa que ganhou leilão da marretada de Tarcísio nunca atuou com construção ou concessões

Starboard só tem experiência com reestruturação de empresas em dificuldades financeiras e jamais atuou no setor de engenharia edit

Leonardo Sobreira (247) - Uma empresa que nunca atuou com construção pesada e possui um quadro de apenas 20 funcionários venceu o leilão de concessão do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas de São Paulo. O evento foi intensamente celebrado pelo governador Tarcísio de Freitas, que usou toda sua força para tentar destruir o famoso martelo da B3 ao marcar o fim do leilão.

O grupo vitorioso, a Via Appia Fundo de Infraestrutura e Participações, é gerido pela Starboard Asset, que apresenta-se oficialmente como o primeiro fundo de crédito para empresas em “crises não estruturais”. O perfil inusitado vem gerando questionamentos sobre a confiabilidade da empresa que terá o papel de desenvolver um dos projetos mais faraônicos do estado.

Na B3, participaram da calorosa cerimônia ao lado de Tarcísio dois executivos da Starboard, Marcus Bitencourt, diretor da Starboard Asset, e Brendon Ramos, responsável pela área de private equity e de reestruturação da empresa.

A Starboard foi fundada em 2017 por executivos que atuavam com reestruturação de empresas na Brasil Plural. No ano seguinte, o fundo adquiriu o controle da Máquina de Vendas, proprietária da Ricardo Eletro, que à época era uma das maiores varejistas de eletrodomésticos do país.

A gestora deixou o negócio em agosto de 2020, pouco antes da Máquina de Vendas entrar com um pedido de recuperação judicial. No ano passado, a empresa proprietária da Ricardo Eletro teve sua falência decretada, mas a decisão foi posteriormente suspensa por ordem judicial.

A atuação mais próxima a rodovias que a Starboard já teve foi quando, em 2021, assessorou, em conjunto com o Felsberg Advogados, os debenturistas da concessionária na transferência do controle da Rodovias do Tietê aos seus mais de 15 mil credores.

Além disso, a Starboard esteve envolvida na reestruturação da Gemini Energy, que foi vendida para a Energisa em 2022. Outro caso de reestruturação bem-sucedida liderado pela Starboard foi o da 3R Petroleum, que incluiu a aquisição da Ouro Preto Óleo e Gás, empresa petrolífera fundada por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. A 3R abriu capital em novembro de 2020.

De acordo com o formulário de referência da Starboard Asset registrado na CVM, em 2021, a empresa possuía R$ 4,495 bilhões sob gestão.

Uma representante da Starboard, contatada pela reportagem por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira (15), solicitou apressadamente que a ligação fosse feita novamente às 13 horas. Pressionada em uma nova tentativa, ela sugeriu 2 horas para se preparar. Em mais uma tentativa de falar com o responsável, a reportagem foi avisada que ele só estaria disponível por volta das 11 horas, o que não ocorreu.

A comunicação do governo de São Paulo também não respondeu aos questionamentos.

O espaço está aberto para os posicionamentos.

A proposta da Via Appia saiu vitoriosa sobre o Consórcio SP Flow (Mercantil do Brasil), Consórcio Infraestrutura SP (Necton Investimentos) e ACCiona Concesiones Ltda.

