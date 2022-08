Filha de juíza, mulher ameaça PMs em blitz: “Me prende, porr*, filho da put*” (vídeo)

Apoie o 247

247- Com sinais de embriaguez, uma mulher se apresentou como filha de juíza para uma equipe da Polícia Militar de Minais Gerais (PMMG), no último fim de semana, e tentou obrigar os policiais a “arrumarem uma vaga” para que ela estacionasse o veículo. Um dos militares filmou a médica Paula Gonçalves Carneiro, 34 anos, bastante irritada com a negativa dos PMs e chegou a desafiá-los que a prendessem. A reportagem é do portal Metrópoles.

A confusão aconteceu em um dos bairros do município de Ubá, em Minas Gerais. As equipes patrulhavam a região quando um SUV branco parou no meio da rua, e a médica desceu do carro. “Sou filha da juíza da Vara de Infância e Juventude. Só queria um lugar para parar, sem confusão”, disse a filha da magistrada.

Em resposta, um dos soldados rebateu dizendo que era policial, e não flanelinha. “Porra, sério? Tá de sacanagem?”, retrucou a filha da magistrada. Descontrolada e aparentemente embriagada, a mulher passou a xingar os policiais. “Tá com problema, velho? Me prende, porra, me prende, velho. Me prende, filha da puta, tu é macho ou não é?”, desafiou a mulher.

Uma mulher que estava na companhia da médica tentava, a todo instante, conter o avanço da filha da magistrada. No entanto, Paula Gonçalves ordenou que a amiga pegasse o celular. “Porra, até agora não arrumaram a minha vaga para parar. Me dá um carregador. Me dá meu celular. Vou tirar uma foto deles e mandar para mamãe”, ameaçou a médica.

Filha da juíza da infância e juventude de Ubá/MG chega na balada, não encontra lugar onde estacionar, para em fila dupla ao lado da VTR PM e tentar intimidar a GU PM a arrumar vaga para ela estacionar.

Essa turma esta cada dia mais sem limites. pic.twitter.com/8tghhALfPc August 16, 2022





