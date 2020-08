Flávio Bolsonaro diz que Queiroz estaria com ele no Senado se 'nada de anormal tivesse acontecido'

247 - Ao prestar depoimento para o Ministério Público Federal (MPF), o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou que existia a expectativa de que Fabrício Queiroz fosse trabalhar com ele no Senado, caso as investigações sobre um esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) não tivesse avançado sobre o ex-assessor.

"A expectativa era que ele (Queiroz) viesse comigo mesmo, sempre foi uma pessoa da minha confiança", disse o filho de Jair Bolsonaro. "Se não tivesse acontecido nada de anormal, como aconteceu, ele provavelmente estaria aqui (Senado) comigo hoje. As coisas foram acontecendo nesse cronograma e explodiu essa situação dele em dezembro, dia 6 de dezembro, obviamente que não tinha mais clima dele ir trabalhar comigo", acrescentou. O relato foi publicado no jornal O Globo.

Preso no dia 18 de junho em Atibaia (SP), Queiroz foi exonerado do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj em outubro de 2018. O MPF apura se essa demissão foi motivada porque ocorreu um vazamento de dados da movimentação atípica de R$ 1,2 milhão de Queiroz e que constava das investigações da Operação Furna da Onça.

Investigadores apuram movimentações milionárias de Queiroz quando era funcionário de Flávio Bolsonaro na Alerj. O ex-assessor movimentou R$ 7 milhões de 2014 a 2017, de acordo com relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

Ao ser encontrado por policiais em Atibaia, Queiroz estava escondido em um imóvel que pertence ao advogado Frederick Wassef, ex-defensor de Flávio Bolsonaro.

O juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), havia citado mensagens de Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Queiroz, que apontaram tentativas de obstrução judicial. Ela comparou o marido com um bandido "que tá preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo".

Uma das testemunhas que deixaram de ser ouvidas foi Danielle Nóbrega, ex-mulher do capitão do Bope, Adriano Nóbrega, miliciano morto no começo deste ano pela polícia na Bahia e que era ligado à família Bolsonaro.

