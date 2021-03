Freixo aciona MP sobre denúncia de assessores do clã que sacaram R$ 1,4 milhão em dinheiro vivo

"Desviar salário de assessor é crime de peculato. Estou acionando o MP", afirmou o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), após a informação de que seis pessoas com cargos no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, antes de 2007, sacaram pelo menos 90% dos salários que receberam quando se tornaram assessores de Carlos e Flávio Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) informou que acionará o Ministério Público contra Jair Bolsonaro após a informação de que seis pessoas com cargos no gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, antes de 2007, sacaram pelo menos 90% dos salários que receberam quando se tornaram, anos depois, assessores de Flávio e Carlos Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e na Câmara Municipal do Rio, respectivamente.

"URGENTE! Seis assessores de Flávio e Carlos Bolsonaro sacaram 90% dos seus salários, totalizando R$ 1,41 MILHÃO EM DINHEIRO VIVO. Esses mesmos funcionários também trabalharam c/ @jairbolsonaro na Câmara. Desviar salário de assessor é crime de peculato. Estou acionando o MP", escreveu o parlamentar no Twitter.

Do grupo de seis ex-assessores, pelo menos quatro têm algum grau de parentesco com Jair Bolsonaro ou com uma de suas ex-mulheres. Uma é Juliana Siqueira Guimarães Vargas, prima de Ana Cristina Siqueira Valle, segunda ex-mulher de Bolsonaro.

