Freixo dá razão ao PT e defende candidatura de Haddad ao governo de São Paulo

247 - Deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB), segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, dá razão ao PT no que se refere à candidatura do ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

O PT defende com unhas e dentes a candidatura Haddad, enquanto o PSB quer lançar o ex-governador Márcio França. O debate tem travado o avanço das negociações entre os dois partidos.

Freixo diz que o debate "exigirá maturidade" e reconhece as chances superiores de Haddad em comparação a França. "Haddad está na frente e o estado tem muita centralidade para o PT, o que eu compreendo perfeitamente. Eu sei que em São Paulo o PT não vai abrir mão, é o único lugar em que não abrirão mão, e eles têm razão para isso. O Haddad está na frente e, se ele deixar de ser candidato, os votos irão para o (Guilherme) Boulos, não para o Márcio França. Os argumentos que eles (petistas) utilizam têm coerência".

Procurado, França respondeu: "Haddad tem vários votos como os do Freixo, de fora de São Paulo. Os meus votos são nas comunidades paulistas. Mas respeito as opiniões de pessoas especiais como Freixo. Se eu votasse no Rio de Janeiro, votaria nele".

O líder nas pesquisas eleitorais para São Paulo é o também ex-governador Geraldo Alckmin, que deve sair da disputa estadual para ser candidato a vice-presidente na chapa com o ex-presidente Lula (PT). Haddad, então, assume a liderança, seguido por França e Guilherme Boulos (PSOL), na sequência.

Para Freixo, São Paulo é o único estado no qual o PT deve se recusar a apoiar o PSB. "Eu tenho certeza absoluta de que o PSB vai indicar neste mês um nome (para o governo) em Pernambuco e que o PT vai apoiar. Resolver Pernambuco é um passo enorme para resolver os demais entraves (do acordo entre os dois partidos) no Brasil. Estamos muito mais próximos da solução do que do problema".

A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o presidente do PSB, Carlos Siqueira, se encontram nesta quinta-feira (20) e as negociações devem avançar.

