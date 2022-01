"PT nunca esteve tão próximo de ganhar o governo de SP como agora. E não é pouca coisa", diz Lula sobre candidatura de Haddad

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), durante entrevista coletiva à mídia independente nesta quarta-feira (19) em um hotel de São Paulo, comentou sobre as eleições estaduais, dentre elas a do governo paulista, quando questionado pelo editor do Brasil 247 e da TV 247 Mauro Lopes.

Lula afirmou que conversas ainda estão acontecendo e que não se pode descartar, por exemplo, um apoio do PT ao ex-governador Márcio França (PSB). Tudo vai depender de quem tiver mais chance, de acordo com o petista. O ex-presidente, no entanto, se mostrou muito otimista com a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad (PT) em São Paulo, que é mesmo a favorita, segundo pesquisas. "Que em algum momento se faça uma avaliação para ver quem é que tem mais chance. Se for o Márcio França, vamos discutir com o Márcio França. Mas eu acho, com toda a modéstia, que o PT nunca esteve tão próximo de ganhar o governo do estado como está agora. E você sabe que não seria pouca coisa isso".

Lula também falou do cenário em Pernambuco, que pode ter o senador Humberto Costa concorrendo ao governo pelo PT. Costa, porém, estará fora da corrida caso o PSB defina um candidato, de acordo com o ex-presidente. "O PT mantém sua afinidade com o PSB íntegra. O PSB tem o direito de lançar candidato em Pernambuco porque é onde a direção do PSB tem mais força. O que está acontecendo? O candidato natural do PSB não quer ser candidato, o Geraldo Júlio. Dessa vez o PT tem duas pessoas com potencial para serem candidatos, que é são Humberto Costa e Marília Arraes. Então o que eu quero é que as pessoas conversem. Embora o PSB seja um partido que tenha o direito de indicar lá em Pernambuco, não pode tratar o PT de forma pequena. O Humberto Costa é muito fiel à relação com o PSB. Se o PSB definir a candidatura, o Humberto Costa está fora".

O ex-presidente também falou sobre a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao governo do Espírito Santo, anunciada pelo próprio parlamentar. "Nós não temos candidatura no Espírito Santo. Quando o companheiro Contarato quis entrar no PT para ser candidato, foi dito para ele que a gente estava fazendo conversas com o PSB e que seria muito prazeroso ele entrar no PT, mas não para ser candidato. Se ele vai ser ou não candidato, depende da nossa relação com o PSB". No Espírito Santo, o atual governador Renato Casagrande (PSB), deve tentar a reeleição.

