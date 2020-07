Freixo: será que Fábio Wajngarten está envolvido com uma rede de fake news?

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) repercutiu a iniciativa do MP de pedir o afastamento de Fábio Wajngarten da chefia da Secom. "Será que isso tem a ver com financiamento da rede de fake news?", questionou edit

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) questionou se Fábio Wajngarten, da chefia da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Jair Bolsonaro, não está envolvido com um esquema criminoso de financiamento e propagação de fake news.

"URGENTE! O Ministério Público pediu o afastamento de Fábio Wajngarten da Secretaria de Comunicação do desgoverno Bolsonaro devido à falta de transparência sobre os gastos com publicidade na internet. Será que isso tem a ver com financiamento da rede de fake news?", escreveu o parlamentar no Twitter.

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, responsável pela atuação do Ministério Público no Tribunal de Contas da União (TCU), pediu o afastamento de Fábio Wajngarten da Secom.

URGENTE! O Ministério Público pediu o afastamento de Fábio Wajngarten da Secretaria de Comunicação do desgoverno Bolsonaro devido à falta de transparência sobre os gastos com publicidade na internet. Será que isso tem a ver com financiamento da rede de fake news? — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 16, 2020

Agentes da Polícia Federal investigam influenciadores, políticos e empresários bolsonaristas por causa de um esquema que visa a disseminação de fake news.

Em maio, uma operação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito que investiga a propagação de notícias falsas. Dentre os alvos de investigações estão os empresários Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e Edgard Corona, fundador da Smart Fit.

A corporação mira oito deputados bolsonaristas, dentre eles Carla Zambelli (PSL-SP) O ex-deputado federal Roberto Jefferson é outro investigado.

Também são investigados o blogueiro Allan dos Santos, do site Terça Livre, e a militante bolsonarista Sara Winter.

