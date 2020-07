Por falta de transparência, MP pede afastamento de Wajngarten da Secom

Fórum - O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, responsável pela atuação do Ministério Público no Tribunal de Contas da União (TCU), pediu nesta quinta-feira (16) o afastamento de Fábio Wajngarten da chefia da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Bolsonaro.

Furtado afirmou à colunista Bela Megale, do Jornal O Globo, que o pedido foi realizado oralmente ao ministro Vital do Rêgo e será oficializado em um documento.

A alegação é de que a Secom vem descumprindo decisão da Controladoria-Geral da União (CGU) e mantém dados de publicidade governo Bolsonaro em segredo.

Leia a íntegra na Fórum.

