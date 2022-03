Gás de cozinha chega a R$ 150 em SP e revendedores parcelam botijão

Apoie o 247

247 - Os consumidores do estado de São Paulo já estão sentindo no bolso o aumento do preço do gás de cozinha. Desde a sexta-feira (11) quando a Petrobrás anunciou o reajuste de 16,1%, o valor foi repassado aos consumidores nos postos de revenda e o produto chegou ao preço médio de R$ 150.

Para não perder o cliente, os revendedores estão parcelando a compra em até 10x no cartão de crédito. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás (Sergás), Robson Carneiro dos Santos, disse que o reajuste pegou o setor de surpresa.

"Estamos nos reinventando. Hoje, a gente vende o gás parcelado, em seis vezes, ou em até dez vezes no cartão. É absurdo, uma coisa que você tem que usar de 30 em 30 dias", afirma.

Segundo Santos, não houve longas filas em busca de gás na capital paulista, como se via anteriormente, porque o aumento foi inesperado. Além disso, o sindicalista atribui a baixa procura à queda no poder de compra dos consumidores, que vem ocorrendo desde 2014.

