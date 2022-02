Gilberto Barros é multado em R$ 32 mil por homofobia

Apoie o 247

247- O apresentador Gilberto Barros foi condenado por homofobia pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de São Paulo por causa de um comentário feito no programa "Amigos do Leão", exibido em seu canal do YouTube em setembro de 2020, com multa de R$ 32 mil, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo.

Gilberto Barros, também conhecido como Leão, disse que, quando trabalhava na Rádio Globo, na década de 1980, tinha que presenciar "beijo de língua de dois bigodes". O apresentador ainda acrescentou: "não tenho nada contra, mas eu também vomito. Eu sou gente, ainda mais vindo do interior. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz".

A denúncia foi feita pelo jornalista William De Lucca, também militante da causa LGBTQIA+. O governo de São Paulo pautou a condenação na lei estadual 10.948, promulgada em 2001, que prevê punição administrativa em casos de homofobia e transfobia.

