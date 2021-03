Glauber Braga inaugura o primeiro Centro Socialista do Brasil (vídeo)

247 - O deputado federal Glauber Braga inaugurou hoje em Nova Friburgo, sua principal base eleitoral, o primeiro Centro Socialista do Brasil.

"Espero que esta seja o primeiro de muitos centros socialistas. Que essa ideia ganhe articulação nos mais de 5 mil municípios do Brasil", disse.

Gláuber Braga é filho de uma ex-prefeita de Nova Friburgo, do PSB, alvo de uma campaha difamatória no passado e de uma articulação golpista na Câmara Municipal.

Gláuber é filiado ao PSOL e um dos parlamentares mais ativos no Congresso Nacional.

Em julho de 2019, disse a Sérgio Moro, então ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que ele era um "juiz ladrão", por ter se articulado com procuradores da Lava Jato para perseguir alvos, como o ex-presidente Lula.

Na época, tinham sido publicadas as primeiras reportagens sobre as mensagens acessadas por Walter Delgatti e que, na época, permanecia incógnito.

Na inauguração do órgão hoje, o jurista Alysson Mascaro elogiou a iniciativa do deputado com o órgão em Nova Friburo.

"É preciso falar de socialismo no Brasil", afirmou Mascaro. "É possível falar de socialismo e as pessoas se interessarem. É preciso falar do socialismo", acrescentou.

"Eu sei que hoje é uma semente, mas sei que um dia o socialismo estará enraizado na sociedade brasileira", disse ainda.





