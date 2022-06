Glauber Braga recebe representação para ter o mandato cassado após discussão com Arthur Lira, aliado de Bolsonaro

"Eles resolveram correr com esse processo", escreveu o deputado do Psol-RJ em rede social edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) afirmou nesta quarta-feira (1) que recebeu uma representação do PL, partido de Jair Bolsonaro, com o objetivo de cassar o mandato do pessolista, por meio do Conselho de Ética da Câmara.

"Acabo de receber a representação do PL (partido de bolsonaro) pedindo ao Conselho de Ética a minha cassação do mandato de deputado federal. Eles resolveram correr com esse processo", escreveu o parlamentar no Twitter.

O deputado do Psol e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), se envolveram numa discussão nessa terça-feira (31) no plenário da Casa. Lira ameaçou retirar Braga à força do Legislativo após o pessolista criticar a tentativa de pautar a privatização da Petrobrás. O deputado chamou o aliado de Bolsonaro de "ditador".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acabo de receber a representação do PL (partido de bolsonaro) pedindo ao Conselho de Ética a minha cassação do mandato de deputado federal. Eles resolveram correr com esse processo. Às 21h de hoje, farei uma live no Facebook falando sobre o assunto e dizendo o q farei. Até logo! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Glauber Braga (@Glauber_Braga) June 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE