Confusão na Câmara: Lira ameaça retirar Glauber Braga à força do plenário (vídeos)

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o deputado Glauber Braga (PSol) se envolveram numa discussão no plenário da Casa nesta terça-feira (31). Lira ameaçou retirar Braga à força do plenário da Casa, depois que o deputado do PSol criticou a tentativa de pautar a privatização da Petrobrás, chamando-o de "ditador".

"O senhor não tem vergonha", questionou Braga. Em resposta, Lira cortou o microfone de Glauber Braga e ameaçou usar a polícia legislativa para retirar o parlamentar do plenário por "agior com desrespeito".

ARTHUR LIRA DITADOR! O deputado Glauber Braga foi CENSURADO, teve o microfone cortado e foi ameaçado de ser retirado do plenário à força. O motivo? Denunciar a manobra que Arthur Lira está anunciando pra aprovar a privatização da Petrobrás.



🇧🇷 AGORA: DISCUSSÃO DURANTE SESSÃO DA CÂMARA



“O senhor não tem vergonha?”, questionou o Dep. Glauber Braga. Presidente Arthur Lira cortou o microfone do deputado, disse que poderia usar de “medidas mais duras” para retirá-lo do plenário e ameaçou levar pro Conselho de Ética. pic.twitter.com/ad7bLzhe9A — Eixo Político (@eixopolitico) May 31, 2022





A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e a Federação Única dos Petroleiros (FUP) vão realizar um ato conjunto na próxima quinta-feira (2) contra a ideia do governo de privatizar da Petrobras. O protesto ocorrerá em frente à sede da Petrobras, Rio de Janeiro, às 11h.

Ele foi marcado depois que o Ministério das Minas e Energia oficializou o pedido para que o Ministério da Economia estude a privatização da maior empresa do país. Em entrevista à Record News, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pressionou o governo pela aprovação de um projeto de lei que permite a venda do controle da estatal.

No ano passado, petroleiros já haviam aprovado a realização de uma greve caso o governo avançasse com propostas para desestatizar a Petrobras. Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP, prometeu a maior paralisação da história da categoria em caso de privatização.

Além do ato contra a venda da Petrobras, os petroleiros entregarão à empresa na quinta uma pauta reivindicatória conjunta da categoria. A pauta serve para negociação de um novo acordo coletivo entre a empresa e seus funcionários.

