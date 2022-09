Gleisi condena agressão de mulher grávida por bolsonarista em São Gonçalo

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, condenou a agressão de uma apoiadora grávida do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por um bolsonarista em São Gonçalo (RJ).

"Apoiadores de um candidato bolsonarista em São Gonçalo no Rio atacaram uma mulher grávida durante panfletagem da campanha do companheiro Dimas Gadelha. Segundo relatos, um homem gritou 'aqui é guerra'. Sabemos que Bolsonaro incentiva a violência, mas não vamos cair nessa", afirmou Gleisi.

Confira vídeo sobre o assunto:

Mulher grávida panfletando pro PT em São Gonçalo-RJ apanhou dos bolsonaristas. “Aqui é guerra” falou um deles.



pic.twitter.com/o75coDpwPH — Max Christian🚩🚩 (@vatifu) September 26, 2022

Leia também matéria da Rede Brasil Atual sobre Lula:

Joaquim Barbosa e economistas ampliam lista de apoios a Lula

A menos de uma semana do primeiro turno da eleição presidencial, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da coligação Brasil da Esperança, recebeu ao menos 12 vídeos enviados pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa em apoio à volta do petista à Presidência da República. Em uma das peças que gravou, pedindo votos a Lula para este domingo (2), o magistrado fez duras críticas ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Não é um homem sério, não serve para governar um país como o nosso, não está à altura e não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância”, afirma Barbosa. O vídeo foi divulgado nesta terça-feira (27) pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo. Na mesma publicação, o ministro aposentado abre o material, advertindo que, ainda em 2018, na disputa entre Bolsonaro com o então presidenciável Fernando Haddad (PT), ele já havia alertado que o candidato do PL “seria uma péssima escolha”.

Já à época, Barbosa declarou apoio ao petista, apesar das críticas que tinha ao partido. O magistrado foi o relator da ação penal do chamado “mensalão” que atingiu membros do PT. Ele foi indicado ao cargo por Lula, em 2003 e deixou a corte em 2014. Mas, apesar das divergências, o ex-ministro observa no vídeo que, “nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada”, comenta. “Esse isolamento é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo”, conclui Barbosa.

Economistas estão com Lula

Ainda em agosto, diante dos ataques de Bolsonaro ao processo eleitoral, o ex-ministro foi um dos nomes signatários da Carta às brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”. Barbosa também se soma à lista de críticos do PT que têm declarado apoio a Lula nos últimos dias. Como o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, autor do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT). Ainda hoje, o economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, também declarou apoio ao ex-presidente em evento ao lado de Lula.

“Está claro para mim que o apoio e o voto em Lula já no primeiro turno é importantíssimo. É trazer de volta o estado democrático civilizado”. À Folha, André Lara acrescentou que o Brasil “está caminhando para ser terra arrasada se continuar o governo atual”. E que a vitória de Lula seria o restabelecimento do país no cenário internacional do ponto de vista ambiental, da democracia e cultural. O entendimento em torno da eleição de Lula também é compartilhado por um grupo de economistas de instituições como FGV, Insper, PUC-Rio, USP, UFF e UFPE.

Com ao menos 38 assinaturas, o grupo divulgou hoje uma carta-manifesto defendendo o voto útil em Lula no primeiro turno. A iniciativa visa atrair também os eleitores indecisos e de candidatos como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). O documento também conta com afiliações de economistas de Yale, nos Estados Unidos, e Cambridge, na Inglaterra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.