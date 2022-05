Gleisi exalta unidade da esquerda em torno de Lula

A presidente nacional do PT citou alguns partidos que apoiam Lula e destacou a importância de uma aliança que está ao "lado do movimento sindical, popular, social" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou nesta segunda-feira (9) a unidade de partidos em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Fico feliz de, enquanto Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, estar ao lado de PSOL, do PCdoB, da Rede, do PSB, do PV, do Solidariedade... mostra a unidade de um campo político", disse.

De acordo com a deputada, a aliança dos partidos faz parte de um movimento que está ao "lado do movimento sindical, popular, social, que têm proposta, que pode e sabe governar o Brasil". "Movimento liderado por Lula e por Geraldo Alckmin. Que incendiará o Brasil", afirmou a parlamentar durante evento em Minas.

"Estão aqueles que amam, que têm responsabilidade com os destinos do povo, que têm história com a democracia, que ajudaram na construção de uma nova constituição", acrescentou.

De acordo com a petista, o ato demonstra "a diversidade que tem esse ato na unidade política que nos sustenta para derrotar o fascismo e a extrema direita".

A parlamentar criticou Jair Bolsonaro (PL). "Não tem compromisso, não dá resposta sobre a fome, o desemprego. O povo está cansado. Temos muita responsabilidade para retomar o Brasil para as mãos do povo", disse.

