Gleisi rebate Jilmar Tatto e confirma apoio do PT a Boulos em 2024: "acordo é para ser cumprido"

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), rebateu Jilmar Tatto e, segundo o Metrópoles, confirmou que há sim um acordo entre o partido e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) para 2024.

Em 2022, Boulos abriu mão de se candidatar à Presidência da República ou ao governo de São Paulo em troca do apoio do PT à sua futura candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024.

Nesta quarta-feira (15), Tatto negou que haja uma decisão definitiva do PT de apoiar o psolista. Gleisi respondeu: "houve acordo, sim. As conversas foram comigo, com o presidente Lula e (Luiz) Marinho. À época, foram bem divulgadas e ninguém (no PT) questionou. Pode-se ter divergência, mas houve o acordo. E acordo é para ser cumprido”.

