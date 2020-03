Governador de Minas, Zema comete erro grotesto de português: 'ouvo muito bem'

247 – 'Ouvo muito bem', disse o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em entrevista à CNN Brasil. Ontem ele anunciou que Minas Gerais entra em estado de calamidade pública, com medidas mais duras para o combate à pandemia do coronavírus. Zema informou o fechamento de estabelecimentos comerciais, com exceção dos considerados essenciais, serão válidos para todos os 853 municípios mineiros. Confira sua gafe:

"Ouvo muito bem".

Romeu Zema, governador de Minas Gerais. https://t.co/gcc2L2nL5K — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) March 21, 2020