Governador do Espírito Santo anuncia lockdown por 14 dias

Para tentar conter o avanço do coronavírus no estado, o governador Renato Casagrande anuncia uma série de medidas restritivas edit

247 - O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou na tarde desta terça-feira (16) medidas mais restritivas de circulação para conter o avanço do contágio do novo coronavírus. As medidas valem por 14 dias.

Entre as medidas anunciadas pelo governo estão o fechamento de clubes e academias; hotéis e pousadas devem funcionar com limite de 50% da capacidade, além da suspensão do passe escolar.

Em entrevista coletiva, o governador Renato Casagrande disse que hospitais privados também pediram medidas restritivas para evitar o colapso. "Recebemos cartas dos hospitais privados pedindo medidas mais restritivas. Da mesma forma, os hospitais filantrópicos. É uma realidade de todos os hospitais", afirmou o governador.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, o Espírito Santo está com 91% de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. "Desde a quarta-feira passada tivemos aumentos intensos nas internações. Tivemos três dias com mais de 150 pacientes internados. Nesse momento, disparar essas medidas do risco extremo é proteger o sistema de saúde do colapso e diminuir a pressão hospitalar para garantir acesso a todos os atingidos pela Covid-19. Nesses 14 dias, o objetivo é interromper a cadeia de transmissão de forma abrupta."

Assista à coletiva de imprensa:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.