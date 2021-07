Governo de São Paulo rejeita recurso de Bolsonaro e mantém multa por falta de máscara na motociata

Jair Bolsonaro participou de uma motociata sem máscara, no dia 12 de junho, na cidade de São Paulo, e gerou aglomeração com outros motociclistas edit

247 - O governo de São Paulo rejeitou um recurso apresentado por Jair Bolsonaro, que questionou uma multa aplicada a ele por ter participado de uma motociata sem máscara, em 12 de junho. O valor da autuação é de R$ 552,71. A informação é da jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

No recurso, a defesa de Bolsonaro alegou que o auto de infração não estava preenchido corretamente pelo autoridade da Vigilância Sanitária. O governo de São Paulo verificou o documento e concluiu que o preenchimento estava correto e que seguiu as normas do Código Sanitário. Com isso, a multa de Bolsonaro será emitida nesta semana.

A jornalista ainda informa que Bolsonaro tem mais dez dias para recorrer da atuação. Se o recurso for negado novamente, terá que pagar a multa ou pode ter o nome incluído na dívida ativa do Estado e no Serasa.

Bolsonaro também foi multado duas semanas depois da motociata realizada na capital paulista. A autuação aconteceu em evento em Sorocaba em que o presidente voltou a aparecer sem máscara.

