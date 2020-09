Haddad: Bolsonaristas queimam livros, queimam florestas, queimam a língua

247- O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, usou suas redes sociais nesta terça-feira (29) para condenar a nova prática de bolsonaristas, que agora queimam livros do escritor Paulo Coelho.

“Bolsonaristas queimam livros; queimam florestas, queimam recursos públicos; queimam pontes; queimam a língua (no caso da corrupção); mas mantém 1/3 de apoio. Vale lembrar que somos 3% da população mundial, mas contamos com 14% das mortes por Covid. Um feito!”, disse Haddad.

Saiba mais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal de bolsonaristas queimando livros de Paulo Coelho. A senhora explica o motivo do gesto: as críticas que o escritor tem feito contra o Brasil.

Pelo Twitter, ao compartilhar uma postagem das imagens, Paulo Coelho diz que a cena lembra o nazismo. “O bigodinho do cara não deixa esconder a origem da ideia…”. Ele já havia postado na semana passada outro vídeo de alguém queimando seu best-seller “O Alquimista”, o livro mais traduzido no mundo.

