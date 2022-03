Homem é espancado por bolsonaristas por usar camisa de Lula

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Manuel Araújo de Lima Neto, conhecido como Nino, foi brutalmente espancado por dois homens apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na última terça-feira (1º) pelo simples fato de estar usando uma camiseta com a imagem do ex-presidente Lula (PT). O crime ocorreu no município de São Simão, interior de São Paulo.

Nino, que é militante e dirigente do PT de São Simão, foi alvo de socos, chutes e mata-leão. Os agressores utilizaram uma arma de fogo para ameaçar a vítima e as pessoas que foram até o local tentar apartar a briga.

Após sofrer a agressão, o petista ainda foi privado de atendimento médico. Nino tentou ir à Santa Casa de São Simão, mas não conseguiu entrar porque um dos agressores ficou de plantão em frente à unidade de saúde intimidando a vítima e sua família. O petista só conseguiu atendimento médico no dia seguinte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE