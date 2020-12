Homem que atacou entregador em Valinhos é denunciado por discriminação de raça e cor

MP-SP denunciou homem que atacou entregador em Valinhos por discriminação de raça e cor. No dia 31 de julho, Matheus Abreu Almeida Prado Couto chamou o entregador Matheus Pires Barbosa de “lixo e semianalfabeto” edit

247 - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou, nesta terça-feira, 1, homem que atacou entregador em Valinhos por discriminação de raça e cor. No dia 31 de julho, Matheus Abreu Almeida Prado Couto chamou o entregador Matheus Pires Barbosa de “lixo e semianalfabeto”.

O motoboy estava em um condomínio da cidade, quando solicitante do serviço, o contabilista Couto, o chamou de "lixo e semianalfabeto" e afirmou que o jovem teira “inveja de sua cor". O ataque foi registrado em vídeo por um dos moradores do condomínio.

Segundo a promotora Regina Mondin os termos ofensivos foram utilizados "com a intenção não só de desqualificar e humilhar o entregador, mas de afirmar sua superioridade e subjugar todos os integrantes da população negra".

Couto agiu "com a mesma intenção discriminatória de raça e cor, em menosprezo à população negra, cuspiu no entregador e, com deboche, imitou um macaco/gorila, batendo em seu próprio peito e fazendo sinais e sons, comportando-se como o animal".

O MP-SP pediu que ele seja obrigado a pagar valor a ser determinado pelo Judiciário para reparação dos danos morais causados à vítima e à coletividade. A Polícia Civil de SP também abriu um inquérito para investigar a acusação de injúria racial.

RACISTA ASQUEROSO! Ele aponta pro braço branco e fala “você tem inveja disso aqui”. pic.twitter.com/vm9fqCzAgO — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 7, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais