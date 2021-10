Hospital terá que explicar vídeo em que Jefferson "ora em desfavor de Xandão"

Apoie o 247

247 - Alexandre de Moraes, do STF, mandou o secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e o diretor do Hospital Samaritano Barra se manifestarem em 24 horas sobre um vídeo em que o presidente do PTB, Roberto Jefferson (foto), diz que reza contra o ministro. O vídeo, publicado no site Metrópoles, teria sido enviado a aliados na última quinta-feira (14). A informação é do portal O Antagonista.

No vídeo, o ex-parlamentar segura uma Bíblia, cita diversas vezes Alexandre de Moraes e afirma: “Oro em desfavor de Xandão. Seja vestido com a vergonha e esmague, Pai, a tirania”.“

Oficie-se ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e ao Diretor do Hospital Samaritano Barra para que informem a esta Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as circunstâncias da gravação e divulgação do vídeo gravado pelo custodiado Roberto Jefferson, em 14/10/2021, em desrespeito ao cumprimento das medidas restritivas impostas”, escreveu o ministro.

