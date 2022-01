Idoso é espancado após fotografar partes íntimas de crianças em praia do Espírito Santo

Apoie o 247

247 - Um homem de 69 anos, que não teve sua identidade revelada, foi espancado por banhistas em uma praia de Vila Velha, no Espírito Santo, após ser flagrado e apontato como pedófilo, pois fotografa partes íntimas de crianças.

De acordo com informações são da TV Gazeta, afiliada da Globo, o fato ocorreu neste último domingo (30), na Praia da Costa. Uma banhista alertou uma mulher de que um homem estava tirando fotos das filhas dela, de 9, 12 e 15 anos.

“Ele estava sentado ao meu lado direito. Falei com ele para desbloquear o celular, que eu queria ver as fotos que estava tirando. Ele, automaticamente, começou a apagar as fotos do celular e, nesse meio tempo, todo mundo em volta da gente começou a falar que eles já estavam suspeitando dele", relatou a mulher.

Segundo ela, apesar da tentativa do suspeito de apagar as imagens, foi possível ver fotos das próprias filhas e de outras crianças no celular.

”Tinha foto delas, das minhas filhas, de outras crianças também. Inclusive da mocinha que alertou, tinha foto dela também e mais partes íntimas”, relatou.

Ao perceber o que o idoso estava fazendo, os frequentadores da praia se irritaram. Ele tentou fugir, mas foi contido e agredido pelos banhistas, antes que a Polícia Militar chegasse.

O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória. Atendido e liberado, acabou encaminhado à Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, também na capital, onde prestou depoimento.

Já à noite, o idoso foi liberado, pois, segundo a Polícia Civil, não houve flagrante. O celular do suspeito, porém, foi apreendido e será submetido a perícia.

