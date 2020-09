Imagens mostram cliente sem máscara antes de danificar sorveteria e xingar atendente em Campinas

O circuito de segurança de uma sorveteria no bairro Flamboyant, em Campinas (SP), onde um cliente danificou o estabelecimento por conta do uso correta da máscara, mostrou o rapaz na fila sem o equipamento de proteção. As imagens desmentem a versão dele, de que teria usado o equipamento de proteção corretamente edit

247 - O circuito de segurança de uma sorveteria no bairro Flamboyant, em Campinas (SP), onde um cliente danificou o estabelecimento por conta do uso correta da máscara, mostrou o rapaz na fila sem o equipamento de proteção. A Polícia Civil informou, nesta quarta (16), que abriu inquérito para "descumprimento de medida sanitária", no 4º Distrito Policial.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, o vendedor Rodrigo Ferronato, que se define como bolsonarista, retrógrado e devoto à família, afirmou ter tido uma reação exagerada, mas que estava usando máscara corretamente. Ele disse ter sido agredido antes pela comerciante, com tapas no braço, empurrões e socos. De acordo com as imagens divulgadas na terça, o homem xingou a mulher de "palhaça" e "lixo", faz ameaça e danificou objetos do local com chutes.

A dona do estabelecimento negou ter agredido o homem. "Isso nunca aconteceu. Isso é uma... Isso não é verdade", afirmou a mulher.

As imagens mostraram o rapaz entrando na sorveteria com a máscara cobrindo apenas a boca. Depois, quando ele leva o produto até o caixa, a comerciante se recusa a fazer o atendimento caso o cliente não use o item de proteção corretamente.

"Faz alguma coisa comigo para você ver se eu não meto a mão na sua cara. Fala um 'a' para você ver o que você vai arrumar. Fica olhando aí que você vai ver o que você vai arrumar. Está achando que é comédia aqui? Você não sabe onde você está não", disse Ferronato, em vídeo gravado por um dos clientes.

