Identificado homem que agrediu mulher em sorveteria: ele se define como bolsonarista, retrógrado e devoto à família

247 - Rodrigo Ferronato é a identidade do bolsonarista que ofendeu uma atendente e quebrou objetos em uma sorveteria após se recusar a usar máscara. Ele se define nas redes sociais como “conservador, espírita e bolsonarista”.

Após a proprietária de uma sorveteria solicitar que um cliente utilizasse a máscara de proteção contra o coronavírus da forma correta, o homem teve uma reação violenta. Além de xingar a mulher com palavrões, chutou e quebrou equipamentos do estabelecimento (vídeo abaixo).

O caso aconteceu no último sábado (12) em uma sorveteria da Avenida José Bonifácio, no Jardim Flamboyant, em Campinas (SP) e as imagens viralizaram nas redes na noite desta terça-feira (15).

Após a repercussão do caso, Ferronato usou sua conta no Instagram para dizer que está “sendo ameaçado” e que “estão fazendo sua vida um inferno”.



