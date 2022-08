"Imaginem o que vai ser Brasil e São Paulo remando juntos", diz Haddad

Apoie o 247

247 - Em discurso no Vale do Anhangabaú neste sábado (20), o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou que "o que está em jogo não é uma eleição, é o que vai ser o futuro desse país pelos próximos 20 anos".

"Se nós vamos eleger alguém que tem apreço pelo pior do nosso passado, patriarcal, racista, desigual, ou alguém que quer construir com vocês o futuro, de mais fraternidade, igualdade, tolerância, oportunidade", disse.

Ele destacou a possibilidade de São Paulo e o Brasil, com Lula no governo, estarem "remando juntos" a partir de 2023. Haddad é o favorito para vencer a corrida eleitoral em São Paulo, assim como o ex-presidente é o favorito para retornar ao governo federal. "Gostaria que todos vocês imaginassem o que vai ser o Brasil e São Paulo remando juntos para o mesmo lado certo da história, abrindo a porta das uiversidades para o povo, para o povo negro, para as mulheres, abrindo as chefias dos governos para as mulheres e para os negros, valorizando o salário do trabalhador, valorizando o salário mínimo, parando de cortar direito, defendendo o leite do 'Leve Leite', defendendo o salário do trabalhador, a tolerância religiosa. Nós precisamos voltar a sonhar e acordar desse pesadelo de uma vez por todas. Nós temos o melhor time, as melhores pessoas, os melhores técnicos, sangue bom para devolver esse país para os brasileiros e colocar esse estado à serviço do país".

