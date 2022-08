Lula, Alckmin, França e Haddad fazem comício em São Paulo; acompanhe ao vivo

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o candidato a senador por São Paulo Márcio França (PSB) e o candidato a governador do estado Fernando Haddad (PT) realizam neste sábado (20), com vários outros aliados, um grande comício no Vale do Anhangabaú.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também participa do evento.

Acompanhe:

